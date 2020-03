Coronavirus, Chiambretti e la madre in ospedale a Torino: «Sono positivi»

TORINO - Chiambretti in ospedale per il Coronavirus. Piero Chiambretti e l’anziana mamma sarebbero ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino. Lo riporta Dagospia. Sia il presentatore televisivo che l'anziana madre sarebbero entrambi positivi al test del coronavirus. I due sono arrivati in ambulanza ma non sarebbero in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: 18:59

