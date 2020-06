Marco è in quarantena perché positivo al Covid, ma il 25enne vince le selezioni online di Mister Italia

Si è iscritto al concorso due mesi fa mentre era in quarantena perché positivo al Covid-19 e nei giorni scorsi ha ricevuto due piacevoli notizie: la prima è stata quella di essere guarito, la seconda di essere vincitore dell'ultima selezione online di Mister Italia conclusasi sabato. È successo a Marco Rossini di Nave (Brescia), 25 anni, alto 187, capelli biondi occhi azzurri, che lavora come guardia giurata e fa il modello.

Rossini, che si definisce testardo e misterioso e che ama il calcio e lo pratica come sport, accederà alle fasi nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro (Ud). Secondo classificato è Alessio Conti, 22enne di Roma, alto 1.90, capelli e occhi castani, che studia economia e finanza e la sua ambizione è lavorare nell'ambito finanziario, mentre terzo è Raffaele Capone, 25enne di Caserta.

Oltre ai tre titoli di Mister Italia Web assegnati dalla giuria presieduta da Carlotta Tedeschi, giornalista di Rai Radio1, anche in questa selezione sono stati assegnati i 3 titoli di Mister Italia Like ai concorrenti che hanno totalizzato sui social del concorso il maggior numero di like. I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live.

Ultimo aggiornamento: 17:07

