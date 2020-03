Coronavirus, post choc di Chiara Blasi su Instagram: «Non muore nessuno che mi sta sul ca***»

Uscita infelice per Chiara Blasi. L'influencer si è espressa in merito alla questione Coronavirus, ma lo ha fatto con un commento che ha scatenato molte polemiche. «E nessuno che mi sta sul ca**o che muore», ha scritto in una chat privata che però ha deciso di pubblicare sulle sue Instagram stories.

Chiara era già stata attaccata recentemente dopo il suo scherzo a Le Iene, quando aveva dichiarato che lei per meno di 80 mila euro non sarebbe nemmeno scesa dal letto la mattina. Era appena riuscita a far dimenticare quell'episodio poco felice che ha fatto un'altra gaffe.

Nella chat la Biasi parla con un amico del Coronavirus, in modo particolare dell'emergenza che sta colpendo il Nord Italia e la città di Milano. Una situazione critica, difficile, su cui lei ironizza in modo poco opportuno scrivendo questo commento, senza preoccuparsi nemmeno di cancellarlo nel rendere visibile lo screen della conversazione sul social. Parole forti, di cui si è accorta tardi, tanto che ha tolto la storia, ma già decine di persone avevano diffuso il print.

