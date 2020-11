Coronavirus, Aurora Ramazzotti migliora: «Ma il Covid ci insegna che non si sa mai»

Aurora Ramazzotti, malata di covid, sta meglio. La conduttrice televisiva, qualche giorno fa aveva detto ai suoi followers di essere poco presente perché non sapeva cosa condividere, ammettendo di non sentirsi affatto bene. Ora però le sue condizioni sembrano essere migliorate e a dirlo è lei stessa con due storie su Instagram.

Aurora si mostra abbracciata al suo fidanzato, anche lui malato e in isolamento come lei. «Oggi sto molto meglio», scrive, «Questo virus ci insegna che non si sa mai quindi starò tranquilla ancora un po'. Ma che bello svegliarsi bene. Buongiorno a tutti voi». La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è sorridente, con gli occhi vispi e anche solo a una prima impressione sembra stare meglio rispetto ai giorni precedenti.

Con la sua salute è tornata anche l'ironia che l'ha sempre distinta, in un'altra storia infatti Aurora mette in scena un piccolo sketch in cui annusa i croccantini per i cani per capire se ha di nuovo l'olfatto: «Giorno 10 ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l’olfatto o no. Sì, sono croccantini per cani. – scrive mostrandosi mentre apre la confezione di cibo per animali – Ieri sera, prima di andare a letto ho annusato sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso».

