Coronavirus, la principessa Beatrice costretta a ridimensionare le sue nozze previste a maggio

Laè statan modo significativoche si terrà il prossimo maggio con Edoardo Mapelli Mozzi a causa del. La coppia è stata costretta a cancellare i piani sul ricevimento nei giardini di Buckingham Palace e sta attualmente decidendo se mantenere le nozze o chiudere la cerimonia alla famiglia e pochi amici.LEGGI ANCHE:Secondo quanto riporta il, un amico della coppia ha rivelato che potrebbe tenersi solo una cerimonia intima: «Tutto dipende da cosa accadrà nelle prossime settimane, ma non ci sarà un grande raduno». Secondo le ultime direttive del governo sono vietati i grandi raduni sociali e i leader cristiani hanno sospeso il culto pubblico nelle chiese del Regno Unito fino a nuovo avviso.Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato: «La principessa Beatrice e il sig. Mapelli Mozzi non vedono l'ora di sposarsi, ma sono ugualmente consapevoli della necessità di evitare qualsiasi rischio inutile nelle circostanze attuali. Sono particolarmente consapevoli dei consigli del governo in relazione sia al benessere dei membri più anziani della famiglia sia a grandi raduni di persone. Pertanto, la prevista cerimonia nei Buckingham Palace Gardens non avrà luogo».