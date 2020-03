Coronavirus, Lady Gaga: «Ho parlato con Dio, ce la faremo»

Prima dice di aver parlato con scienziati e dottori. Poi, alla fine dice di aver interloquito anche con Dio. Anche sulla bacheca social di Lady Gaga si parla di coronavirus.

«Non è facile per nessuno, ma la cosa più salutare da fare adesso è mettersi in auto-quarantena e non avere contatti con persone di oltre 65 anni o stare in luoghi affollati», dice la pop star. «Pure io vorrei vedere i miei genitori e i miei nonni, ma in questo momento è più sicuro evitare e non rischiare di contagiare gli altri nel caso avessi la malattia», ha scritto. «Fidatevi, ho parlato con Dio», conclude alla fine, «andrà tutto bene».



Ultimo aggiornamento: 19:55

