Grande Fratello Vip 2020, quarantena a distanza per Adriana Volpe e il marito: «Ecco perché»

Dopo un periodo insieme, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 2020 Adriana Volpe il marito Roberto Parli stanno trascorrendo la quarantena da coronavirus divisi. Adriana e la figlia Gisele infatti sono a Roma, mentre il marito è in Svizzera.

In molti hanno parlato di problemi e separazioni, ma la showgirl ha spiegato la situazione in una diretta con l’ex collega di reclusione Antonella Elia. Adriana è stata chiara sui motivi della temporanea separazione: “Quando si sono allontanati non sono mancate voci di corridoio che parlavano di rottura fra i due. Adriana Volpe e la figlia Gisele infatti hanno fatto ritorno a Roma dopo aver trascorso un paio di settimane in Svizzera, dopo il lutto nella famiglia Parli. Oggi ha spiegato perché suo marito è ancora in Svizzera: “Penso che ne avrà ancora per un paio di settimane – ha detto - C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose.

Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”. La distanza è anche per il bene di Gisele: “Siamo qui perché era fondamentale dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi tornare nella nostra casa e riprendere possesso dei libri scolastici. Recuperare anche le giornate perse, perché abbiamo vissuto giorni difficili. Lei non seguiva le lezioni online, adesso abbiamo recuperato tutto”.

Ultimo aggiornamento: 28 Aprile, 12:40

