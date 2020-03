Costanza Caracciolo mamma bis, ma il parto è senza Vieri a causa del coronavirus: «Silenzio assordante, tremavo»

Costanza Caracciolo è diventata di nuovo mamma. La sua seconda figlia è nata il 25 marzo, ma l'ex velina ha affrontato il parto senza Christian Vieri. Su Instagram la 30enne ha raccontato l'emozioni vissute e l'arrivo della piccola Isabel, venuta al mondo nel giorno in cui Mina ha compiuto 80 anni e sulle note di un suo grande successo. «Ieri era il compleanno di un grande mito», ha scritto. E ha scritto una strofa del brano.

«Amor mio Basto io. Grandi braccia, Grandi mani avrò per te. Stretto al mio seno freddo non avrai

No, tu non tremerai Non tremerai..», sono le parole del testo della canzone di Mina.

«Sei nata tu, Isabel mia», ha poi aggiunto prima di fare riferimento alla pandemia che tutto il mondo sta affrontando: L’emergenza sanitaria e la quarantena hanno impedito a Cristian Vieri di essere presente al parto.

«Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene… Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello… ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sole».

Tutto, fortunatamente, è andato per il meglio: «Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo». Poi ha ringraziato tutti per il sostegno e l’aiuto, dai parenti agli amici e senza dimenticare i medici. E infine il grazie a Vieri: «Ringrazio mio marito che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto».

