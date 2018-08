Silvia Provvedi e l'addio a Corona: «Mi sbarazzo di ciò che non è salutare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È passato più di qualche giorno da quandosi sono lasciati, stavolta (pare) in modo definitivo: ora la metà delle ‘Donatella’ rompe il silenzio sui suoi profili social, in particolare su, dove ha postato una foto con un’espressione quasi rabbiosa, ed una didascalia molto eloquente.Dopo tre anni con Fabrizio è finita, e lei non usa mezzi termini: «E iniziai finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare: situazione, persone, gusti cose - scrive Silvia - c’è chi lo chiama Egoismo, io lo chiamo Amor Proprio». Laavrebbe già individuato il sostituto per Corona: secondo gli ultimi rumors, sarebbe, ex corteggiatore di Uomini e Donne.