Collaboratore di Corona con una pistola rubata. Staff lo scarica: «È solo un fan»

Per i carabinieri è un collaboratore di, ma l'entourage di quest'ultimo nega: è solo un fan. Unè stato denunciato dai carabinieri a Milano pere per la ricettazione dell'arma, rubata a Napoli nel 2010: l'uomo si trovava nell'area del boschetto della droga a Rogoredo, Milano, dove è stato aggredito durante le riprese di un servizio, e dove ieri si trovava lo stesso Corona, come confermato dai carabinieri e dalle stories su Instagram dell'ex paparazzo dei vip.Ieri pomeriggio infatti, per realizzare un nuovo video sulla piazza di spaccio dopo l'aggressione subita due mesi fa. Ma l'entourage di Corona avrebbe preso le distanze dall'uomo,: tuttavia, sempre per i carabinieri, il 44enne è invece legato a Fabrizio per un gemellaggio tra i loro brand di vestiti.L'uomo, un imprenditore napoletano, intorno alle 18 di ieri è stato segnalato ai carabinieri da una passante, che diceva di aver visto una persona armata di una pistola e col volto insanguinato: i militari lo hanno trovato in via Sant'Arialdo sulle scale, e alla loro vista, senza opporre resistenza, ha poggiato l'arma per terra spiegando di essere stato aggredito da alcuni tossicodipendenti della zona mentre era intento a realizzare un servizio giornalistico. Ha raccontato che i suoi aggressori gli avrebbero rubato la telecamera (è riuscito però e conservare un registratore) e di aver strappato la pistola dalle loro mani: questi ultimi lo hanno ferito al naso.