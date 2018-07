Corona ora perdona, pace con Nina Moric: «Ripartiamo per il bene di Carlos»

La vita ci dà, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere - scrive Corona nel suo post su Instagram - Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare nn è da deboli incoerenti ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene

, in un post su Instagram, ha infatti 'annunciato' la sua pace con la storica ex,, madre di suo figlio. Dopo anni di litigi anche per la stessa custodia del figlio, Fabrizio fa capire a Nina che è il momento di sotterrare l'ascia di guerra proprio per il bene di Carlos, ormai adolescente (ha 15 anni).