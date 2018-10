Corinne Clèry contro il figlio «L'ho buttato fuori di casa non lo sento, non mi manca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato adel rapporto con il figlio, interrotto bruscamente due anni fa. “Fino a 30 anni abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, ma i figli cambiano e due anni fa l’ho lasciato andare” ha esordito la Cléry. “Quando è morto mio marito Giuseppe, lui si è lasciato con la compagna ed è venuto ad abitare con me, quindi mi sono occupata di lui e delle mie nipoti. La convivenza è andata bene finché sono andata a vivere in campagna. Voleva essere il mio padrone, voleva dirmi cosa fare, voleva controllarmi” ha spiegato l’attrice. “Per colpa del nostro rapporto mi è addirittura venuta una malattia psicosomatica. Sono successe delle cose brutte e. Ora sono due anni che non ci sentiamo mai, neanche per i compleanni o per Natale.”.