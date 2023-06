Chiara Nasti e Mattia Zaccagni smettono di seguirsi sui social, lei chiude il profilo Instagram. Crisi a pochi giorni dalle nozze?

Crisi i vista tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? La coppia, da poco genitori del piccolo Thiago, dovrebbe sposarsi tra pochi giorni (la data è fissata al 20 giugno) e in diverse occasioni l'influencer ha mostrato i preparativi in corso per le nozze. Dalle partecipazioni, in cui si vede il luogo in cui sarà celebrata a Roma la funzione, la scelta del suo vestito, l'allestimento in corso. A pochissimi giorni dal matrimono però alcuni fan hanno notato dei dettagli preoccupanti.

Il defollow

I due sembra abbiano smesso di seguirsi sui social.

Di per sé potrebbe non significare nulla, ma in un periodo in cui i social rivestono così tanta importanza, soprattutto tra personaggi famosi, il defollow potrebbe significare una rottura, una crisi tra i due, almeno momentanea. La coppia avrebbe quindi smesso di seguirsi reciprocamente, ma poco dopo, sempre i fan più attenti, hanno notato come la Nasti abbia chiuso il suo profilo, rendendolo privato e riprendendo a seguire Zaccagni che però non ricambierebbe.

Il silenzio

Mattia e Chiara si sono sempre mostrati molto volentieri sui social, anche in momenti molto privati e intimi della loro vita, sempre facendo vedere a tutti anche le notizie più importanti (chi non ricorda il gender reveal allo Stadio Olimpico di Roma?). La scelta quindi, da parte di lei, di rendere privato il profilo desta ulteriori sospetti. Nessuno dei due si è espresso a riguardo, altra grande fonte di sospetti, visto che in più occasioni la Nasti non ha certo aspettato per rispondere a polemiche o fake news, anche con toni piuttosto piccati. Cosa si nasconde nella coppia? Separazione a pochi giorni dalle nozze?