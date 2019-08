Da Mara Venier a Pamela Prati gli auguri dei Vip a Maurizio Costanzo

di Ida Di Grazia

Maurizio Costanzo ha compiuto oggi 81 anni, da Mara Venier a Pamela Prati sono tanti i vip a fare gli auguri ad uno dei maestri della tv italiana. Tra loro anche Fiorello. Per l'occasione Mediaset Extra ha dedicato una programmazione ad hoc che terminerà alle 6.00 di domani mattina.Oltre a Fiorello che ha postato una foto in bianco e nero con la scritta «Buon compleanno Maurizioooo #mauriziocostanzocompleanno ! Ciao Sociooo!!», sono tanti i vip della tv a mandare gli auguri di buon compleanno a Maurizio Costanzo che oggi ha compiuto 81 anni.«Stamattina gli ho mandato un sms di auguri - racconta Mara Venier all'Adnkronos- Maurizio è molto più di un amico, è una persona di famiglia. Mi è sempre stato vicino in momenti anche difficili, è stato sempre generoso nei miei confronti non solo per il lavoro e mi ha dato grandi consigli anche nel privato! Gli voglio un gran bene». Anche Pamela Prati, restia ormai a parlare con la stampa dopo il 'caso' Mark Caltagirone, attraverso l'Adnkronos ha voluto fare gli auguri al giornalista: «Maurizio è una persona che stimo moltissimo, voglio augurarli il meglio dalla vita, è un uomo straordinario e un grande professionista. Sono stata opite tantissime volte al 'Maurizio Costanzo Show', lui è un uomo che adoro, favoloso, di grande cultura e spessore e gli faccio tanti tanti auguri». Ad augurare buon compleanno al decano dei talk show c'è anche Massimo Giletti: «L'ho chiamato stamattina, con lui ho un rapporto profondo, l'ho sempre stimato! Non finisce mai di ribadire l'affetto che ha per me. Maurizio ha una genialità unica e continua ad essere un innovatore della tv. Non dimenticherò mai le sue pagine coraggiose contro la mafia insieme a Santoro, pagine irripetibili per la televisione». Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha scelto di fare gli auguri a Costanzo in diretta, all'inizio della sua 'maratona' televisiva per raccontare l'attuale crisi di governo, cogliendo l'occasione per fargli ''sinceri auguri'' di buon compleanno.In occasione dell’81° compleanno di Maurizio Costanzo, “Mediaset Extra” (34 del telecomando, diretta da Marco Costa) festeggia il giornalista ed autore con una programmazione ad hoc, al via alle ore 7.00 di questa mattina che terminerà alle 6.00 di domani. Centrale, in prima serata, lo speciale “Sipario: buon compleanno Maurizio”, che ripercorre la lunga, ricca ed eclettica carriera dell’autore, presentatore, giornalista, sceneggiatore e scrittore (ma suo anche il testo della magnifica Se telefonando, di Mina), con testimonianze di Fiorello e Maria De Filippi.