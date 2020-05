La collana con un dettaglio incredibile di Chiara Ferragni. Fedez allibito: «Tu non sei normale...»

Chiara Ferragni compra una collana con un dettaglio incredibile. Fedez allibito: «Tu non sei normale...». L'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram la foto del suo ultimo acquisto. Un gioiello molto particolare che ha catturato l'attenzione dei follower.

Si tratta di una collana formata da medagliette, su cui sono rappresentati i volti dei membri della famiglia Ferragnez. Ma è una medaglietta a sorprendere tutti, quella dedicata ai "future children", i bambini futuri.

Fedez, allibito, commenta così su Instagram: «L'ho scoperto su Twitter. Non è incinta e non credo me lo direbbe così. Penso che si sia portata avanti... Non sei normale». Risate social.

