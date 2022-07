Clizia Incorvaia in topless, «Free the nipple» in vacanza in Sicilia

Clizia Incorvaia in un look senza veli. Bella, seducente e sexy. L'influencer segue la moda di questa stagione estiva e si mostra in un topless mozzafiato. Durante la vacanza di famiglia in Sicilia, Clizia si è concessa due scatti che hanno fatto infiammare il web.

Relax dopo il Covid

L'ex gieffina ha da poco sconfitto il covid. Infatti, dopo un breve periodo di quarantena che ha coinvolto anche il figlio Gabriele, si è potuta concendere un po' di sano relax.

Clizia si trova adesso in vacanza insieme al compagno Paolo Ciavarro e i figli Nina e Gabriele, tra le acque cristalline delle spiagge più belle della Sicilia, sua terra natale.

Free the nipple

Anche Clizia segue il movimento «Free the nipple». Slip bianco, collana di conchiglie, qualche piccolo swarovski tra i capelli a darle lucentenza e i capezzoli ben coperti però dalle lunghe extension bionde acconciate con onde naturali. Make up estivo, tatuaggio tra i seni e il piercing all'ombelico. Ecco come si mostra ai suoi 760 mila follower. E poi scrive: «Pronta a brillare per un grande...» facendo incuriosire i fan, che hanno riempito il post con tanti commenti positivi, paragonando la sua bellezza a quella di una sirena.

Il battesimo di Gabriele

Dai post precendetemente pubblicati, si intuisce che la famiglia sia approdata in Sicilia per celebrare il battesimo del piccolo Gabriele, secondogenito nato a febbraio. Secondo la volontà dell'influencer, non è stata pubblicata nessuna foto della serata. Ma la Incorvaia non poteva non rendere pubblico il look della cerimonia total white. Bella e sorridente, si mostra ai follower mentre prova a sciabolare una bottiglia di spumante.