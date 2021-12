Clizia Incorvaia, un altro bimbo in arrivo e importanti decisioni da prendere durante le festività

Impegni, corse, tante cose da fare. E anche deicsioni da prendere. Clizia Incorvaia ha le idee chiare riguardo alla tata. I fan le domandano se con il bimbo in arrivo, fortemente voluto con il compagno Paolo Ciavarro, prenderà in casa una persona per farsi aiutare, dato che ha anche la primogenita, Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, da gestire. La siciliana, all’ottavo mese di gestazione, sa già come organizzarsi.

“Per fortuna abbiamo già una tata, che è una colf meravigliosa, era quella storica di Paolo e lo conosce sin da quando era piccolino, lei ci assiste su tutto. Continuando io a lavorare moltissimo, avendo la mia famiglia distante e una bimba stupenda, è fondamentale per noi avere un ‘aiuto’”, spiega Clizia.

