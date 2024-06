Clizia Incorvaia, l'addio al nubilato e quello strano particolare: ​«Trovate l'intruso»

Clizia Incorvaia non vede l'ora di indossare il suo abito bianco e percorrere la navata verso il suo futuro marito Paolo Ciavarro. L'influencer si sposerà il 12 luglio prossimo in Versilia, alla presenza di parenti e amici più cari. Nel frattempo, Clizia si è divertita insieme alle sue amiche festeggiando l'addio al nubilato in Sicilia e ha documentato tutto il soggiorno su Instagram. Le foto e i video pubblicati sono piaciuti moltissimo ai suoi fan che hanno notato il particolare "dettaglio" anche nell'ultima serie di immagini postate.

Il post Instagram di Clizia Incorvaia

Nei giorni scorsi, Clizia Incorvaia si è data alla pazza gioia con le sue amiche. Per il suo addio al nubilato ha organizzato una mini vacanza in Sicilia e, all'interno dell'agriturismo immerso nella natura, si è divertita a realizzare video su video per ricordare i bei momenti. La futura sposa e il suo "team" (come lo ha soprannominato lei) si sono lasciate truccare, pettinare, hanno ballato, mangiato e riso a crepapelle come testimoniano i post su Instagram, poi, è arrivato il momento di tornare a casa. Clizia, quindi, ha postato un recap del suo weekend magico e ha pubblicato diverse foto inedite. Tra gli scatti compare anche Paolo Ciavarro con degli occhiali da sole bianchi e l'influencer nella didascalia ha scritto: «Sfogliate la gallery per trovare l'intruso».

La storia tra Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e innamorati nel 2020 all'interno della casa del Grande Fratello Vip; l'anno dopo hanno annunciato di aspettare il loro bambino Gabriele.

La coppia sembra essere più felice e affiatata che mai e l'influencer, in ogni intervista che rilascia, dichiara sempre di avere trovato il suo "principe azzurro".