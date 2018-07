Claudio Santamaria e Francesca Barra sposi E lui le fa la serenata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno detto "sì". La coppia si è infatti sposata per la seconda volta dopo il primo matrimonio top secret celebrato in America alla fine dello scorso anno. Cornice del matrimonio è stato il mare della Basilicata, precisamente Policoro.LEGGI ANCHE Claudio Santamaria e Francesca Barra, fuga d'amore a Capri prima delle nozze​ Francesca Barra è arrivata sul molo in barca mentre lo sposo (anche lui in bianco) le faceva una vera e propria serenata con tanto di microfono: dopo il "sì" entrambi si sono allontanati sul mare per tornare poi per il ricevimento. Per l'attore di Jeeg Robot si tratta del primo matrimonio, mentre Francesca Barra è già stata sposata e ha tre figli: Renato, Emma e Greta.