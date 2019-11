Caniggia sposa l'amante, la moglie Mariana furiosa a Live Non è la D'Urso

Quando in studio a Live Non è la D'Urso entra la moglie di Claudio Caniggia il limite del buongusto si supera con grandissima facilità. Mariana commenta in diretta il matrimonio di quello che è ancora suo marito con la giornalista e lo fa senza filtri, nel modo in cui abbiamo imparato a conoscerla.

Claudio Caniggia e la splendida giornalista Sofia Bonelli si sono sposati a Tulum con un rito Maya. L'ex calciatore argentino ha avviato le pratiche del divorzio ma è ancora legalmente sposato con Mariana Nannis.

«Sembra che facciano il barbecue - dice mariana guardando le foto - lui non si può sposare perché è ancora sposato... e comunque quella donna lì sembra un cesso». Un commento davvero poco edificante accolto tra le risate che stride oggi in modo particolare visto che proprio oggi si celebra la giornata contro la violenza sulle donne.

«Fanno tutto per far inca**are mia mamma sono due deficienti. Loro dicono di essere felici ma l'altro giorno mio papà ha chiamato mia sorella dicendo 'sono solo e mi sento una me**da'. Sui giornali invece non sembra così. E posso solo dirgli che è uno stro**o di me**da», commenta Alex il figlio di Mariana e Caniggia.

