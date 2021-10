La presa di posizione di Claudia Gerini: «Per me il tradimento sessuale è sopravvalutato»

Una presa di posizione molto chiara e netta. Claudia Gerini, 49 anni, single, dopo l’addio con Simon Clementi, mamma di Rosa, 17 anni, e Linda, 12, non ha dubbi. “Per me il tradimento sessuale è sopravvalutato”, confessa a Oggi. La bionda è profondamente convinta che non si appartenga a una sola persona: è una semplice convenzione.

Interrogata dal settimanale sulla possibilità di essere tradita in un rapporto di coppia, l’attrice rivela: “Diciamo che non ci penso, non sono ossessionata. Se a una cena vedo il mio uomo che dà uno sguardo di troppo a un’altra magari mi irrito, ma se va via un mese per lavoro non è che sto lì a pensare che fa, chi vede. La verità è che se un uomo sta bene, si sente amato, coccolato, ’ndo va?”.

