Claudia Gerini e Federico Zampaglione, cena fuori tra amici dopo l'emergenza Covid. E lui canta per lei

Claudia Gerini e Federico Zampaglione a cena insieme. L’attrice e il leader dei “Tiro Mancino” sono stati fotografati durante una cena post Covid nella Trattoria della Barchetta, e per l’occasione Federico ha anche cantato per lei e gli ospiti del locale.LEGGI ANCHE:Nessun ritorno di fiamma, ma un'uscita felice fra ex, in compagnia di altri amici, dopo il lungo periodo di lockdown dato dalla lotta all’emergenza Covid 19. Una raggiante Claudia ha trascorso una bella serata assieme a Zampaglione deliziandosi con un menù composto da formaggio, puntarelle e naturalmente tanto pesce.Federico si è poi esibito con la chiitarra, per la gioia di Claudia e di tutti gli ospiti della trattoria. Nel ristorante anche un altro conoscente della coppia, Christian De Sica, seduto in un altro tavolo.Claudia ha due figlie, Rosa Enginoli e Linda Zampaglione. La prima nata dal matrimonio con l’ex marito Alessandro Enginoli, con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda da Federico Zampaglione a cui è stata legata dal 2005 al 2016.