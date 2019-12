Ha 8 anni lo YouTuber più ricco del mondo: nel 2019 ha incassato 26 milioni di dollari

Lo YouTuber più ricco del 2019 è un bambino di 8 anni. Si chiama Ryan Kaji e per Forbes è il videoblogger più ricco dell'anno. Grazie al suo canale di recensioni sui giocattoli, Ryan's World, è riuscito ha guadagnare 26 milioni di dollari soltanto nel 2019. Quattro milioni in più rispetto all'anno precedente. Ryan è seguito da 22,9 milioni di abbonati ai quali vanno aggiunti quelli che, quotidianamente, "sbirciano" i suoi video commenti. L'elenco stilato da Forbes si basa sui guadagni lordi di sponsor, pubblicità sui video, vendite di prodotti e anche tour promozionali. Stesso calcolo per un'altra giovanissima youtuber: Anastasia Radzinskaya. Lei è arrivata a incassare nel 2019 circa 18 milioni di dollari.









Ecco la classifica stilata da Forbes degli YouTuber più ricchi del 2019



1 - Ryan Kaji, 26$ milioni

2 - Dude Perfect, 20$

3 - Anastasia Radzinskaya, 18$

4 - Rhett and Link, 17.5$

5 - Jeffree Star, 17$

6 - Preston (Preston Arsement), $4$

7 - PewDiePie (Felix Kjellberg, 13$

7 - Markiplier (Mark Fischbach), 13$

9 - DanTDM (Daniel Middleton), 12$

10 - VanossGaming (Evan Fong), 11.5$



YouTube ha annunciato, però, che il prossimo anno interromperà la campagna pubblicitaria personalizzata sui contenuti promossi dai bambini. Questo perché Goggole ha dovuto pagare, dopo un accordo, 170 milioni di dollari per chiudere la causa contro YouTube. Il video social network, controllato da Google, aveva trovato in estate un accordo con la Federal Trade Commission (Ftc) statunitense dopo le accuse di aver "colpito" con troppa pubblicità i bambini che guardavano i video.







