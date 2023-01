Shakira, «Piqué ha tradito Clara Chia»: l'ex calciatore con l'avvocatessa del divorzio

Ci risiamo. Shakira e Piqué sono ormai ai ferri cortissimi: l'ex coppia, dopo il primo caso di revenge song della popstar colombiana (che ha riscosso milioni di ascolti), si sono scambiati qualche altra battuta sui social. L'ex giocatore del Barcellona ha risposto all'ex moglie mostrando il suo Casio e presentandosi a degli studi televisivi a bordo di una Twingo e inoltre si sarebbe mostrato felice in compagnia della fidanzata Clara Chia. In Spagna però, cominciano a farsi insistenti le voci secondo cui Piqué avrebbe già tradito l'assistente (causa della separazione da Shakira).

Il presunto tradimento di Piqué

Il noto paparazzo spagnolo Jordi Martin ha riportato che il rapporto sentimentale tra Gerard Piqué e Clara Chia si sarebbe un po' incrinato dopo l'uscita della canzone di Shakira. Proprio per questo motivo l'ex Barcellona non avrebbe perso tempo e anzi, avrebbe ricontattato l'avvocatessa che si era occupata del suo divorzio. La possibile nuova fiamma si chiama Julia Puig Gali, ha 25 anni ed è un avvocatessa divorzista, è la cugina di un ex compagno di squadra di Piqué, Riqui Puig.

Piqué e Julia si conoscevano già?

Le voci si un presunto tradimento devono tuttavia, ancora essere confermate anche se c'è chi dice che Piqué e Julia si conoscessero già dato che lei è cugina di un ex compagno dello spagnolo. Si sarebbero incontrati quando Piqué era ancora sposato con Shakira e nessuno conosceva Clara Chia.