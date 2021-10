Ciglia e sopracciglia cadute per la malattia: ecco cosa ha fatto Carolina Marconi che continua la sua difficile lotta

Tanta grinta, tanto coraggio, tanta energia. Carolina Marconi ancora una volta non si lascia abbattere e tira avanti col sorriso. L’ex gieffina 44enne mostra la sua incredibile forza quotidianamente, stavolta ai follower fa vedere come ha risolto per le ciglia e sopracciglia cadute per la malattia. La chemio per sconfiggere il tumore al seno l’ha devastata. Prima, ad aprile scorso, si è sottoposta a un delicato intervento durato 8 ore per rimuovere l’’intruso’ e ricostruire la mammella, poi ha dovuto fare la difficile e invasiva terapia. Finirà il ciclo il prossimo 11 novembre: solo allora saprà se ha vinto lei, se il cancro sarà battuto.

“Ragazze, per tutte quelle che mi chiedono di ciglia e sopracciglia, mi sono cadute tutte, ma io ho risolto acquistando le ciglia finte magnetiche che vanno messe con eyeliner. Vi faccio vedere”, spiega Carolina. Applica così l’eyeliner e poi le ciglia magnetiche: “E’ facilissimo, avete visto che belle che sono?”.

