Christian Vieri papà a tempo pieno: smorfiette con Stella poi di corsa da Costanza

Con l’arrivo della figlia Stellaha cambiato vita. L’ex attaccante infatti ha conosciuto la mogliepoco dopo, precisamente il 18 novembre dello scorso anno, è nata la loro primogenita e poi la coppia ha suggellato l’amore sposandosi civilmente in gran segreto l'8 marzo a Milano.Ora la famiglia Vieri fa spola fra Miami, dove Bobo vive da anni e lavora come commentatore sportivo, e l'Italia ma l’intenzione è quella di trascorrere la maggior parte del tempo sotto al sole della Florida. Vieri intanto ha messo da parte feste e discoteche per vestire i panni del papà a tempo pieno.I paparazzi di “Chi” l’hanno sorpreso per le strade di Milano mentre coccola la piccola, facendole delle boccacce divertente per farla ridere. Christian poi raggiunge Costanza, che bacia teneramente, accompagnata dai suoi genitori.Proprio Costanza ha recentemente raccontato in un’intervista la proposta poco classica di matrimonio di Bobo: “Niente proposta in ginocchio, rose o altro - ha svelato a “Gente” - A Natale eravamo a Milano e ci siamo attivati per le pratiche. La notizia poi è trapelata, ma va bene lo stesso, non ce la siamo presa. Mi ha fatto soffrire di più la notizia uscita troppo in anticipo della mia gravidanza”.