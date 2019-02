Christian Vieri e Costanza si sposano, ecco le pubblicazioni di matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, non solo neo-genitori ma presto anche sposi. L'ex attaccante e l'ex velina, rispettivamente 45 e 28 anni, sono pronti infatti a convolare a Dopo la nascita della figlia Stella , avvenuta nello scorso novembre, sono state diffuse ledella coppia. 'Bobo' e Costanza si sposeranno a, ma la data è top-secret.Le nozze tra, comunque, dovrebbero essere celebrate in primavera o al massimo all'inizio dell'estate. Lo riporta anche TvZap Per i fan della coppia non si tratta di una sorpresa, anche se va dato merito a Costanza di aver fatto breccia nel cuore di uno dei più grandi playboy d'Italia. Ad ogni modo,, diversi mesi fa, infilzato sulla questione, aveva affermato a Verissimo: «Matrimonio? Vediamo, ne parleremo, per me non ci sono problemi. Magari facciamo nacere la bambina e poi vedremo».L'ex bomber e l'ex velina bionda, quindi, sono pronti a coronare il loro sogno d'amore dopo una relazione che va avanti ufficialmente da quasi due anni. In questo tempo, i due hanno affrontato non solo momenti di felicità, ma anche periodi difficili, come quandoaveva perso il bimbo che aspettava, prima di dare alla luce Stella.