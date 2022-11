Chris Evans è l'uomo più sexy del 2022 secondo la rivista People: «Di sicuro sarà felice la mia mamma»

Chris Evans è l'uomo più sexy del 2022. A sentenziarlo è la rivista People, come ha riportato lo stesso attore Captain America sulla sua pagina Instagram. Si tratta del terzo Avenger ad aver ottenuto il titolo dopo Paul Rudd. Il 41enne ha confessato: «So già che molti amici mi prenderanno in giro, ma di sicuro sarà felice la mia mamma».

Evans, che per oltre dieci anni ha vestito i panni di Capitan America è stato quindi definito l'uomo più sexy dell'anno dalla rivista americana People, che è solita stilare la singolare classifica. L'attore si sta dedicando a una vita equilibrata tra lavoro e privato, trascorrendo più tempo possibile a casa e con i suoi affetti. In una recente intervista ha ammesso di desiderare un matrimonio e un figlio, ma per ora sembra essere molto concentrato sulla sua vita lavorativa: «L'aspetto più divertente della mia carriera in questo momento è sentirmi abbastanza sicuro da togliere il piede dall'acceleratore».

Tra le altre star della fortunata serie di film nominati "uomini più sexy al mondo" negli anni passati ci sono anche Ryan Reynolds e Chris Hemsworth. Ma a vincere il titolo sono stati anche John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum e David Beckham.