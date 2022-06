La gravidanza di Chiara Nasti sta portando più polemiche che gioie all'influencer, che nelle ultime settimane è finita nell'occhio del ciclone per avere affittato con Mattia Zaccagni l'intero stadio Olimpico per rivelare il sesso del bambino, e che ora è stata criticata per le sue parole in merito ai chili (non) presi nei primi cinque mesi di dolce attesa.

Chiara Nasti, nuova polemica sulla gravidanza: «Ho messo solo 100 grammi in 5 mesi». E i social insorgono

Ad accendere la polemica è stata una foto postata di recente sui social, dove l'influencer si mostra in bikini con il pancione, dopo che nelle storie su Instagram aveva dichiarato: «Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so».

È bastato questo per fare insorgere il web. Un'utente, in particolare, ha scritto: «Lei non ha preso kg... certo, certo. Cosa ci sarà di male a dire di avere preso kg per una cosa così bella». Colpita nell'orgoglio, Chiara Nasti ha risposto per le rime alla provocazione: «Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza, non ho problemi dopo li toglierei subito».

Il commento, segnalato da Il Giornale, è stato poi cancellato. Ma nel frattempo c'era già chi aveva provveduto a fare uno screenshot per inchiodarla alle sue dure parole. Come si dice, carta canta.

