Chiara Nasti: «Ogni donna deve avere un asino che paghi tutto». Rivolta dei fan: «Ridicola». Ma lei reagisce così

Chiara Nasti, foto nell'auto di lusso: «Ogni donna deve avere un asino che paghi ogni cosa». Fan furiosi: «Ridicola». Lei reagisce così. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è finita nell'occhio del ciclone per un post condiviso sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE:

Francesco Facchinetti papà separato, il tweet d'amore per la figlia Mia che non può vedere: «Mi manchi da impazzire»

Benedetta Rossi insultata su twitter perdona l'hater: «Mi ha chiesto scusa, ora lasciatelo in pace»

Nell'immagine, Chiara Nasti è all'interno di un'auto lussuosa. È la didascalia a scatenare la polemica: «Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa(papà @enzonasti 😂 ) 💘».

Immediate le reazioni dei follower. «Ridicola, l'eleganza non si compra». E ancora: «Che pochezza». «A un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così». Chiara Nasti replica così: «Lo credo anch'io, io sono per pochi».

Ultimo aggiornamento: 16 Aprile, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA