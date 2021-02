Neymar innamorato di Chiara Nasti, ma l'influencer non cede alla corte del giocatore brasiliano

Neymar innamorato di Chiara Nasti. Il fantastista brasiliano ha perso la testa per la bella influencer. A lanciare la notizia bomba è il settimanale "Chi" nella rubrica "Chicche di gossip", scrivendo che il calciatore del Psg «ha perso letteralmente la testa per la nostra influencer e blogger Chiara Nasti e non si nasconde». Il magazine diretto da Alfonso Signorini aggiunge: «Non c'è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar». L'attaccante del club francese, inoltre starebbe «facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede».

NEYMAR E CHIARA NASTI FIDANZATI?

Per la bella influencer napoletana, quasi due milioni di follower su Instagram, non si tratta del primo flirt nel mondo del calcio. La scorsa estate Chiara Nasti ufficializzò il suo fidanzamento con Niklas Dorsch, centrocampista tedesco del Gent. Sua sorella Angela, ex tronista di Uomini e Donne, è attualmente fidanzata con Kevin Bonifazi dell'Udinese. Insomma, un legame con il calcio c'è: Neymar sarà il tipo di Chiara Nasti? Lo scopriremo, probabilmente, al prossimo post su Instagram.

