Chiara Nasti incinta al nono mese, ora è quasi mamma: la dolce dedica al bimbo in arrivo

È iniziato il conto alla rovescia per Chiara Nasti, entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza. L'influencer ha postato oggi la foto del suo pancione, rivolgengo un messaggio speciale al figlio Thiago che, calendario alla mano, dovrebbe nascere a metà novembre.

Chiara Nasti e la dolce dedica al figlio

L'ansia e la stanchezza cominciano a farsi sentire, ma a prevalere è la curiosità di poter finalmente conoscere il proprio figlio, frutto dell'amore con Mattia Zaccagni. «Oggi entro nel 9 mese, ufficialmente il mio ultimo mese di gravidanza» fa sapere Chiara Nasti, che fin dall'inizio non ha mai rinunciato ad aggiornare i propri follower sull'andamento della gestazione, fra chili acquisiti e acquisti per il neonato.

Come tiene a sottolineare la Nasti, questo periodo è trascorso «tra alti e bassi», «perché per me non è stato semplicissimo». Un riferimento, forse, ai frequenti attacchi degli haters. E prosegue: «Chiunque continua a ripetermi: “non sarà semplicissimo” ma a me non importa». Poi il messaggio al bimbo che presto nascerà: «Non vedo l’ora di vederti e sapere come sei, ancora non mi rendo conto che ogni giorno potrebbe essere quello giusto per conoscerci...».

Infine l'affettuosa promessa: «Ti prometto che anche se non sarò una mamma perfetta, perchè nessuna lo è, ti darò tutto l’amore e tutte le attenzioni di cui avrai bisogno. Manca pochissimo e non vedo l’ora di averti tra le mie braccia Thiago. Sono qui eh... quando vuoi». Thiago, se ci sei batti un colpo.