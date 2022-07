Chiara Nasti e la gravidanza, scoppia di nuovo la polemica: «Effettivamente sto ingrassando»

Chiara Nasti è tornata a far parlare della sua gravidanza. L'influencer, giunta alla 22esima settimana, torna sui social a fare nuove dichiarazioni, o meglio a scatenare nuove polemiche.

CHIARA NASTI E LA GRAVIDANZA

Nelle ultime settimane aveva alzato un polverone dicendo la sua riguardo alle donne incinte che prendono peso: «Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito». Così ha esordito Chiara Nasti facendo infuriare non pochi follower, attualmente ne conta più di 2 milioni su Instagram, tra cui Paola Turani con la quale ha avuto un botta e risposta molto discusso.

Oggi l'influncer è tornata a fare polemica parlando, ancora una volta, della propria gravidanza, chiedendosi per quale motivo la pancia sia cresciuta così in fretta. Ha dichiarato di aver eliminato i crudi e gli affettati perchè si sta preparando ad allattare il bambino, la cui nascita è prevista per il mese di Novembre.

Chiara Nasti ha anche confessato che da alcune settimane risente di un fastidioso prurito alla pancia. Per questo motivo fa uso più volte al giorno di un olio finalizzato a curare le smagliature: «Ho sempre prurito alla pancia, finisco per impazzire…Sento che si allarga sempre di più e la mia pancia era minuscola prima. A volte mi chiedo come abbia fatto ad ingrandirsi così…» Poi conclude: «che cosa assurda!».