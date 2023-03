Chiara Nasti, la battuta no-vax fa infuriare i follower: «Il vaccino? Meglio di no...»

Chiara Nasti no vax. L'influencer, nota per essere spesso al centro delle polemiche per alcune sue posizioni, ha nuovamente creato scompiglio sul web per le sue dichiarazioni in merito ai vaccini. Quando una delle sue followers le chiede se si è sottposta a dei vaccini (che sono vivamente consigliati dai dottori) in gravidaza, lei dà una risposta che non è piaciuta.

La posizione sui vaccini

Chiara non solo ammette di non essersi vaccinata ma aggiunge: «I vaccini non li adoro così tanto, ho preferito di no», e alla sua dichiarazioni aggiunge delle faccine sorridenti. L'utente le chiedeva se si era vaccinata per la pertosse, una malattia che potrebbe rivelarsi anche fatale per un bambino appena nato, motivo per cui i medici consigliano alle madri, nell'ultimo trimestre della gravidanza, di vaccinarsi per trasmettere tramite la placenta gli anticorpi al feto e proteggero dopo la nascita prima che facciano le vaccinazioni obbligatorie.

Le polemiche

La replica della Nasti ha suscitato quindi molte polemiche, tra chi l'ha accusata di essere una no vax e di aver anche messo a rischio la salute del suo piccolo. Sin da quando ha annunciato la gravidanza del piccolo Thiago la Nasti ha suscitato molte polemiche, a partire dai chili che avrebbe preso nel corso dei 9 mesi. Oggi, tornata in splendida forma, continua sottolineare di essere tornata al suo peso pre gravidanza in poco tempo e condannando le "forme dolci" che ammette non esserle mai piaciute.