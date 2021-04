Chiara Nasti contro le critiche: «Nicolò Zaniolo? Non mi serve un uomo per essere mantenuta»

Chiara Nasti parla della sua relazione con Nicolò Zaniolo. Chiara Nasti, stanca delle critiche, ha spiegato ai follower curiosi che il suo rapporto col giocatore della Roma Nicolò Zaniolo non ha alcun secondo fine: “Sono totalmente indipendente, non mi serve un uomo per essere mantenuta”.

Chiara Nasti e la relazione con Nicolò Zaniolo

Dal social Chiara Nasti ha parlato del suo “rapporto speciale” con Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma. La loro relazione ha fatto molto parlare e non sono mancate critiche e il sospetto che la love story fosse nata per interesse: “Io sono totalmente indipendente - ha spiegato Chiara Nasti sul social - non mi serve un uomo per essere mantenuta (…) Non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo insieme già da quasi un anno”.

Uno sfogo di Chiara Nasti che arriva dopo un lungo silenzio: “Non mi piace rispondere a cose che riguardano noi anche perché non viviamo di gossip. Su di lui se ne sono sentite tante negli ultimi mesi (...) Abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più”.

