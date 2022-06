Chiara Iezzi, il messaggio su Instagram che preoccupa i fan: «Subisco violenze senza motivo»

«Questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me». Dopo mesi di assenza (l'ultima pubblicazione è datata gennaio), Chiara Iezzi torna su Instagram con un post che mette immediatamente in allerta i fan della cantante sorella di Paola che ora si dedica alla carriera da attrice.

«Pubblico un sorriso di quasi un anno fa», scrive a corredo di una foto sfocata ma che rende l'idea di una felicità immortalata in un istante, per poi proseguire con una spiegazione che è un vero campanello d'allarme alle orecchie di chi legge: «Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo».

Parole criptiche, così come è difficile capire a quali violenze si riferisca, chi ne sia l'autore e perché ne sia vittima. Qualunque sia il motivo reale che si cela dietro al post, quella che sembra a tutti gli effetti una richiesta d'aiuto potrebbe essere solo un primo passo. Dalla parte di Chiara Iezzi si sono schierati immediatamente i suoi followers, preoccupati e allo stesso tempo disponibili al supporto. Tra questi, anche il commento di Filippo Nardi, che come gli altri vorrebbe comprendere meglio il problema che si cela dietro quelle poche frasi. E l'artista li ringrazia con un altro messaggio: «Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene», scrive tra i commenti.

