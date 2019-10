Chiara Ferragni nuda a letto la foto su Instagram per il compleanno di Fedez

Chiara Ferragni

non tralascia alcun aspetto di sé. L'influencer più famosa del mondo è in vacanza con un gruppo di amici e ha deciso di mostrarsi nelle stories di Instagram anche senza veli. L'occasione, del resto, fa la.... donna ladra. E l'occasione speciale è il compleanno del marito che oggi compie trent'anni. Splendide le immagini dal Paese arabo con tutte le bellezze documentate e teneri scatti di coppia. Fra i tanti anche l'immagine che mostra, in posa decisamente sexy con indosso solo un reggiseno di color panna. Fedez è accanto a lei a torso nudo. «Abbiamo dormito tutta la mattina», scrive sul social network Chiara Ferragni. La coppia è in vacanza senza Leone e sembra trascorrere in modo spensierato queste prime ore di vacanza.