Chiara Ferragni distrutta: «È stata una notte terribile, Vittoria è stata male...». Fan in ansia

Chiara Feragni distrutta: «È stata una notte terribile, Vittoria è stata male...». Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso con i follower un momento duro vissuto la notte scorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda.

APPROFONDIMENTI PERSONE Elodie: è finita la storia con Marracash? L'ultimo post...

Ma è nella didascalia che spiega tutto: «Terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione». Insomma, la figlioletta di sei mesi avrebbe trascorso la notte insonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini. Facendo stare svegli, non solo mamma Chiara Ferragni, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati.

Didascalia

Una lunga notte insonne, in piena fashion week, per l'imprenditrice digitale. Ma come capita a tutte le neomamme nel momento della dentizione dei bimbi, il sonno scarseggia. Immediati i commenti dei fan: «Forza mamma Chiara. Forza piccola Vittoria, sei stupenda». I follower sono con loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA