Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata in ospedale: «Febbre alta e difficoltà respiratoria»

La piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ricoverata in ospedale. A raccontarlo è la stessa imprenditrice in un post su Instagram dove ha mostrare le foto insieme alla sua bimba. «Siamo tornati dall'ospedale: Vitto stamattina è peggiorata con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po' di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso. Adesso dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa e lei si sente meglio».

Vittoria in ospedale, la reazione di Chiara Ferragni e Fedez

Oltre al post Chiara Ferragni ha pubblicato diversi video nelle stories raccontando nel dettaglio cosa è successo alla piccola Vittoria, immortalata anche con flebo nel braccio. «Siamo tornati da 40 minuti dall'ospedale, eravamo lì da stamattina». Paura anche per papà Fedez che dopo le immagini di ieri con la bimba in braccio prima di correre in ospedale ha commentato la vicenda, tenendo Vittoria stretta tra le sue braccia sul divano, con questa frase: «Giornata pazzerella».

