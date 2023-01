Valentina Ferragni, la festa di compleanno (bis): dal concerto all'after party. E l'outfit di Chiara è hot

Valentina Ferragni ha festeggiato il suo compleanno. Cifra tonda per la più piccola della famiglia Ferragni, il traguardo dei 30 anni è stato celebrato come si deve: l'influencer ha organizzato due feste diverse per l'occasione. La prima, quella ufficiale del 29 dicembre, celebrata con gli amici più cari e i familiari.

E la seconda, quella più importante, ieri sera, sabato 14 gennaio, la sorella di Chiara Ferragni ha fatto sapere sui social che sarebbe stata una «serata stupenda, festeggerò il compleanno con la famiglia, gli amici e i colleghi».

Il party dei 30 anni

Per l'occasione, Valentina Ferragni ha sfoggiato un look scintillante e da vera diva: tuta aderente color blu notte, con un maxi cut-out sotto il seno, e ricoperta da mini cristalli che le illuminavano il viso. Sorridente e raggiante, la sorella di Chiara Ferragni ha spento le 30 candelline accanto alla gente che più ama.

Tra gli invitati, oltre a Fedez, il marito di Chiara anche la cantante Mara Sattei: i due ne hanno approfittato per realizzare un concerto privato in onore del compleanno di Valentina, cantando al karaoke La Dolce Vita, tormentone della scorsa estate.

Chiara Ferragni ha osato con un mini dress (sottoveste) totalmente trasparente e ha coperto il seno con del nastro adesivo nero abbinati ai mega stivali indossati per l'occasione. Dopo il party, i Ferragnez hanno effettuato una breve sosta al Mc Donald's, concedendosi uno spuntino a base di hamburgher e patatine prima della nanna.