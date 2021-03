Chiara Ferragni , Leone scopre che è nata la sorellina. La reazione del bimbo spiazza tutti, Fedez scoppia in lacrime. A poco più di un'ora dalla notizia della nascita di Baby V ovvero Vittoria Lucia Ferragni - secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez - arriva la reazione del fratellino Leone.

In una story di Instagram, condivisa da mamma Chiara, Leone manda un videomessaggio da casa ai genitori e alla neonata Vittoria: «Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Vi aspetto con amore». Le tenere parole del bimbo sciolgono il cuore dei fan. Nella story successiva, Fedez, con in braccio la figlioletta, scoppia in lacrime. Fuori campo la voce di Chiara Ferragni che commenta commossa: «Se piangi tu, piango anch'io».

Poco prima della dieci di questa mattina, i Ferragnez hanno dato il lieto annuncio su Instagram: «23 Marzo 2021. La nostra Vittoria 🎀». Insomma, Baby V ha finalmente un nome, si chiama Vittoria. Come tanti fan avevano sospettato dopo l'indizio della camicia di Fedez a Sanremo. Niente Venere o Veronica (altri dui nomi in lizza tra i follower). La bimba, attendendo qualche giorno in più, non è dei Pesci come il fratello ma è nata sotto il segno dell'Ariete.

Immediati gli auguri commossi dei fan: «Auguri, è bellissima». E ancora: «Benvenuta Vittoria, quarta Avenger». Scrivono, facendo riferimento alla passione di Leone per i supereroi. Insomma, i follower sono in festa per l'arrivo della piccola: «È nata la nipotina d'Italia». Auguri Ferragnez.

