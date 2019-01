Chiara Ferragni mamma in "topless" su Instagram scoppia la bufera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ci tiene molto a ribadire che non è perchè è diventatache non può più postare. La bella influencer, moglie die mamma del piccolo, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in topless nella quale si copre con le mani con la didascalia: "But you're a mother" ("Ma sei una madre").Un chiaro sfottò aiche la giudicano perchè avendo un figlio dovrebbe avere un'immagine più consona a quella delle tradizionali mamme casa e chiesa. E ovviamente nei commenti si scatena il dibattito: tra un «Copriti» e un «Bellissima» spunta anche un «». Chissà come commenterà stavolta Fedez.