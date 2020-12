Chiara Ferragni in topless mostra il pancione al settimo mese. Ma i fan notano un particolare: «Com'è possibile?». L'imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi follower uno scatto della sua gravidanza. Nell'immagine postata su Instagram, Chiara Ferragni appare in topless, coperta solo con le mani e la pancia in bella vista.

A corredo della foto, la moglie di Fedez commenta: «26 settimane di baby girl». Insomma, Chiara Ferragni è entrata nel settimo mese e festeggia con un sexy scatto allo specchio. I fan notano un particolare. «Ma dov'è il pancione?», chiedono ironiche alcune follower. E ancora: «La stessa pancia che ho io dopo una pizza».

Insomma, le sostenitrici sottolineano ancora una volta la forma impeccabile di Chiara Ferragni, quasi mamma bis. È partito il conto alla rovescia per la nascita della sorellina di Leone. E la foto fa boom di like.

