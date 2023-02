Chiara Ferragni, terzo occhio «senza filtro». Il trucco di Leone e Vittoria è esagerato: «Buongiorno così»

Chiara Ferragni questa mattina, lunedì 27 febbraio, si è risvegliata con il viso ricoperto da una miriade di adesivi. L'influencer è apparsa su Instagram raggiante e sorridente con accanto i suoi bambini: Leone e Vittoria. Nei giorni scorsi Chiara è stata molto impegnata con la settimana della moda di Milano: ha partecipato a moltissime sfilate e a numerosi eventi dove è stata immortalata con vari outfit che hanno già fatto tendenza sui social.

Il buongiorno di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni, come ogni mamma, ha sempre detto che la gioia più grande della sua vita sono i suoi bambini Leone e Vittoria. I suoi figli questa mattina hanno deciso di "truccare" la mamma in un modo un po' diverso dal solito. Chiara si fa infatti, un video selfie in cui dice: «Buongiorno così, non è un filtro sono gli sticker di Leo e Vitto» e sorride. Sul suo viso ci sono diversi paia di occhiali da sole, cuoricini e un piccolo occhio.

La crisi con Fedez

Queste settimane per Chiara Ferragni sono state molto caotiche anche a livello emotivo. L'influencer infatti, non ha passato un bel periodo con il marito Fedez: i due hanno attraversato un momento di crisi subito dopo il Festival di Sanremo.

Nei giorni scorsi il rapper aveva pubblicato varie storie un po' misteriose citando versi delle sue canzoni e poi, è arrivato lo scatto di Chiara che teneva per mano il marito. La foto ha lasciato intendere che la coppia avesse superato la crisi.