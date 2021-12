Chiara Ferragni, la sorella Francesca è incinta: «Diventerò zia per la prima volta»

Francesca Ferragni è incinta. Finalmente una bella notizia per Chiara Ferragni, costretta a casa insieme a Fedez per avere contratto il Covid. A dare il lieto annuncio la futura mamma insieme al compagno Riccardo Nicoletti con due foto. Nella prima lei in piedi, lui in ginocchio con le mani sul pancino di lei, per il momento solo accennato, e accanto una simpatica didascalia: «Non solo panettoni». Nella seconda la coppia si stringe in un abbraccio con l'amata cagnolina Gabri.

«Congratulazioni alla mia sorellina Francesca e a Riccardo per l'annuncio del loro primo bambino – ha scritto sul proprio profilo Chiara Ferragni, prima di ammettere di aver tenuto il segreto per due mesi prima di aspettare a condividerlo con i fan –: diventerò zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto».

La foto dell'annuncio.

«Non vediamo l'ora di conoscerti» hanno commentato i futuri genitori, che hanno ammesso di essere un po' spaventati all'idea di diventare papà e mamma. «Siamo molto contenti di avervi dato questa grande notizia. Ci siamo tolti un peso perché finalmente non dobbiamo più giustificare perché non bevo, non scio, non mangio certe cose. Adesso lo sapete tutti».

Anche la sorella minore Valentina Ferragni, autrice dello scatto, ha ricondiviso nelle proprie storie la notizia, dichiarando: «Finalmente zia per la seconda volta». Non avrebbe potuto sperare in un regalo migliore per il suo 29esimo compleanno di domani.

