Chiara Ferragni, la risposta che spiazza tutti i fan: «Ecco la mia più grande insicurezza, ero ossessionata»

Chiara Ferragni, la risposta al fan che spiazza tutti: «Ecco la mia più grande insicurezza, ero ossessionata». Oggi, l'influencer ha risposto alle domande dei follower con una serie di stories su Instagram, rivelando anche un lato inedito della sua personalità.

Chiara Ferragni, infatti, appare sempre soddisfatta e sicura di sé, ma anche lei avrebbe avuto un punto debole. Alla domanda su quale fosse la sua fragilità, la moglie di Fedez ha risposto così: «Fino a qualche anno fa, ero molto insicura riguardo la mia pelle, perché non era perfetta ed ero ossessionata da questo».

E continua: «Quando ho iniziato a essere più sana e meno ossessionata, anche la mia pelle è inziata a cambiare. Non è mai completamente perfetta, ma mi piace e l'accetto in questo modo». Complimenti dai fan: «Grazie per l'esempio di donna che dai, madre e donna forte e indipendente».

