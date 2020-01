Chiara Ferragni si allena con Fedez , ma qualcosa va storto. Incidente in diretta: «Mi viene da sbocc***». L'influencer più famosa del mondo è appena stata protagonista di un inconveniente domestico. Il video, condiviso dal rapper su Instagram , ha fatto subito il giro del web. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni prova un attrezzo per gli addominali con l'aiuto di Fedez. Ma quando il marito l'aiuta a sdraiarsi, incastrando i piedi nel macchinario e andando a testa in giù iniziano i "guai". Chiara Ferragni inizia a urlare: «Aiuto, mi sembra di cadere». Fedez cerca di calmarla, ma l'influencer non vuole sentire ragione.

Reggendosi alla meglio sul marito, si rialza e scende dall'attrezzo. «Mai più nella vita», dice. Fedez incredulo: «Ma sei seria?». E lei andando via: «Sì, mi viene da sbocc***». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: 23:18

