Chiara Ferragni in latex, sexy e aggressiva su Instagram: ma le scarpe...

Fedez e la lite con J-Ax: «Chiara lo avrebbe spinto ad allontanarsi da lui e Rovazzi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un look decisamente aggressivo, quello scelto daper gli impegni lavorativi che, a meno di una settimana di distanza dal matrimonio con, l'hanno portata a. Diverse foto postate su Instagram da parte della fashion blogger, tutte con lo stessoIl tubino verde, lucido e attillato in latex, sembra piacere molto sia a Chiara che ai suoi follower. L'ultima foto, però, ha diviso i fan: lescelte dalla fashion blogger non piacciono a tutti.C'è chi ha apprezzato il taglio aggressivo delle scarpe bianche, che presentano lingue di fuoco sulla parte posteriore, ma anche chi l'ha considerata una scelta esagerata e un po' pacchiana. Voi da che parte state?