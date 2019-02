Chiara Ferragni e gli insulti sessisti: «Belle cagne, che razza sono?». Lei replica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essere personaggi noti e molto esposti mediaticamente, molto spesso, può far finire nel mirino deglisui social. Se poi si è donne, è ancora più facile essere vittime di, anche piuttosto scontati. È quello che è accaduto aLa influencer e fashion blogger, moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone, aveva infatti postato suuna foto al ristorante mentre teneva in braccio undi nome Sushi. I commenti, banali oltre che sessisti, non hanno tardato ad arrivare. Un utente, in particolare, ha chiesto: «Belle cagne, di che razza sono?». Un tenore, questo, ripetutosi in altri commenti, altrettanto sessisti e scontati., però, non è rimasta a guardare e ha risposto a uno dei commenti. «Che battutona», la replica della influencer che ha ridicolizzato il suo hater.