Massaggi, allenamento e flebo di vitamine: il weekend di Chiara senza Fedez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si concede unadal lavoro insieme al suo Leone, approfittando dell'assenza diimpegnato nelle registrazioni di XFactor. Sauna, massaggi, trattamenti benessere e una bella flebo di vitamine per ricaricarsi: questo ildella blogger che punta a rimettersi in forma dopo il parto, il trasloco e un intenso periodo di lavoro.Tra una seduta e l'altra non rinuncia a coccolare il suo Leo, sempre accudito dalla tata Rosalba che segue Chiara il più possibile per permetterle di stare insieme al bambino. Nemmeno a dirlo, tutto il fine settimana è stato ripreso su Instagram con delle stories e il programma è molto intenso: un'ora con il personal trainer, un colloquio con il nutrizionista, massaggi linfatici, rimozione del tessuto adiposo con l'applicazione del freddo, ozono-terapia, fotobiomodulazione, fanghi e fitoterapia, massaggio detossinante.Sicuramente la Ferragni ha fatto il pieno di energie, pronta a tornare alla sua vita frenetica, ma soprattutto a mettere a punto gli ultimi preparativi per le imminenti nozze con il rapper.